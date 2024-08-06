Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить российские войска. Об этом сообщает РАИ Новости. По словам депутата, из-за этого ВСУ несут большие потери.
Мосийчук* заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны стабилизировать фронт и остановить наступление российских войск. В интервью на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста** (признан в России иноагентом) Мосийчук* прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики (ДНР).
По его словам, украинские войска ежедневно теряют несколько километров территории или целые населенные пункты. Мосийчук* также отметил проблемы с командованием в рядах ВСУ, утверждая, что военнослужащие публично выражают недовольство и недоверие к своим командирам, включая главкома ВСУ Александра Сырского.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и укрепили свои позиции. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно подчеркивали сложность ситуации на этом фронте.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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По его словам, украинские войска ежедневно теряют несколько километров территории или целые населенные пункты. Мосийчук* также отметил проблемы с командованием в рядах ВСУ, утверждая, что военнослужащие публично выражают недовольство и недоверие к своим командирам, включая главкома ВСУ Александра Сырского.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и укрепили свои позиции. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно подчеркивали сложность ситуации на этом фронте.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Елена Перлова