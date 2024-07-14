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«Никак не восстановиться»: что потеряет Украина в ходе СВО

Джонсон: Украина потеряет доступ к Черному морю и значительную часть жителей
14 июля 2024, 16:57
Фото: istockphoto/sandsun

Фото: istockphoto/sandsun

Киев лишится доступа в Черное море, а также потеряет значительную часть жителей в ходе украинского конфликта. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак», — сказал бывший силовик.

Джонсон добавил, что киевский режим ждет весьма блеклое будущее, ведь страну полностью разорят, когда союзники с Запада потребуют вернуть все долги за оказанную ими поддержку.



Российские власти заявляли, что поставки оружия Украине никак не решают конфликт, а только затягивают его. Отмечалось, что такие грузы станут законной целью для ВС РФ.

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Стало известно, когда начнутся мирные переговоры России и Украины
Сийярто: переговоры на Украине начнутся, когда США, ЕС и Китай выступят за мир
14 июля 2024, 17:06

Фото: iStock/Diy13

Мирные переговоры России и Украины начнутся, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за урегулирование конфликта. Такое заявление министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто приводит ТАСС. По словам политика, только три этих игрока на мировой арене могут добиться прекращения украинского конфликта.
Сийярто отметил, что Китай уже предложил свой мирный план, в то время как США заняты предвыборной борьбой, а Евросоюз не делает ничего кроме «копирования американской политики».

«Если бы два, а лучше все три основных игрока заняли миротворческую позицию, то появился бы шанс на то, что противоборствующие стороны, которые сейчас стремятся к активизации военных действий, также проявят готовность показать, что они сами движутся в сторону мира, а не эскалации», – заявил глава венгерского МИД.
Политик добавил, что именно ради этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с начала июля встретился с руководством России, Украины, США, Китая, Турции и с «бывшим, которого многие считают будущим, американским президентом» Дональдом Трампом. По его словам, Орбан сейчас единственный европейский политик, способный встретиться со всеми крупными лидерами за 10 дней.

«Президентские выборы в США могут оказать решающее влияние в этом отношении, поскольку они могут решить, будут ли Соединенные Штаты продолжать свою нынешнюю провоенную политику или же появится шанс на то, что политика в поддержку мира выйдет на первый план», – заключил Сийярто.
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Захарова сыронизировала о покушении на Трампа: «Угроза внутри»
Захарова заявила что демократию США довели до суицидального состояния
14 июля 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американскую демократию довели либерализмом до суицидального состояния. Такое заявление сделала российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала заявления прессы США о том, что покушение на политика Дональда Трампа является «угрозой американской демократии».
«Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время встречи с избирателями в Пенсильвании. На митинге произошел выстрел, после которого кандидат в президенты США схватился за ухо. Стрелок ликвидирован, инцидент расследуется.

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Звонок Белоусова вверг США в панику: Пентагон испугался мести за Севастополь и запретил Киеву удары по РФ
Нельзя бить куда угодно: США запретили Киеву удары по территории РФ
14 июля 2024, 14:56

Фото: Официальный сайт Кремля

12 июля состоялся второй телефонный разговор главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и его американского коллеги Ллойда Остина. Об этом сообщили как в российском оборонном ведомстве, так и в Пентагоне.
Спустя пару дней после разговора Соединённые Штаты выступили с решительным запретом для Киева. Ранее западные лидеры обсуждали возможность разрешить ВСУ бить оружием НАТО по территории РФ, однако 14 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что «бить куда угодно» Киеву не разрешат.

Как связаны телефонный разговор министров и запрет союзников Украины на удары по РФ, разбирается редакция «Радио 1».

США не выгоден конфликт с Россией


Впервые Белоусов и Остин созвонились в конце июня 2024 года по инициативе США. Как указал пророссийский политик из Украины Олег Царёв, поводов для разговора было несколько:

  1. Российский МиГ-31 «отогнал» стратегический БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk, ведущий наблюдение за российской территорией, подальше от берегов Крыма, после чего американский беспилотник вернулся на базу на Сицилии;
  2. В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ, российский летчик своевременно предотвратил столкновение;
  3. Были зафиксированы девять случаев нарушения так называемых протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами американских БПЛА

Пытаясь избежать потенциального конфликта с Россией, Ллойд принял решение поговорить с Белоусовым.

Предположительно, в ходе первого созвона главы оборонных ведомств договорились о контрольном звонке, который и произошёл 12 июля. На этот раз, как подтвердили обе стороны, Белоусов позвонил Ллойду. Царёв предполагает, что этот шаг быть предпринят для демонстрации того, что страны одинаково заинтересованы в общении и переговорах. К тому же, на повестке стояли резонансные обсуждения Запада о разрешении Киеву бить натовским оружием по территориям РФ. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что при таком раскладе действия США не останутся без ответа России.

Итоги телефонных переговоров Белоусова и Ллойда


После первого разговора глав Минобороны РФ и Пентагона американские беспилотники перестали кружить на Черноморским побережьем России, удары по региону ракетами ATACMS также резко прекратились.

Когда Белоусов и Остин побеседовали во второй раз — США выступили с заявлением о запрете для киевского режима на удары западным оружием по территориям Российской Федерации. Чтобы сохранить лицо, пресс-секретарю Пентагона Сабрине Сингх даже пришлось выступить с таким заявлением:

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов в пределах России», — сказала Сингх, намекая, что позиция США может измениться в будущем.

Президент США Джозеф Байден неоднократно отмечал, что не видит причин для разрешения на прямые удары по российским территориям.

В США испугались мести за атаку на Севастополь


Днём 23 июня ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по севастопольскому пляжу. Силам ПВО удалось сбить четыре ракеты из пяти. Заряженная кассетными боеприпасами ракета рухнула на городской пляж. Осколки снаряда упали в прибрежной зоне, в том числе в районах Учкуевки и Любимовки — популярных местах отдыха, где пляжи были полны людей. Погибли трое детей и два взрослых, более 120 человек получили ранения.

Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе
Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе

Стоит отметить, что Киев не мог запустить ракету по Севастополю без помощи США, поскольку боеголовки невозможно было поднять в воздух без секретных кодов США. Кроме того, наведение ATACMS также осуществляется с американских спутников.

После кровавой расправы над мирными жителями в России начали раздаваться призывы об ответе Соединённым Штатам.

«Когда США обстреляли пляж в Севастополе, в России стали раздаваться призывы, что надо их сильно ударить в ответ. В МИД вызвали американского посла, она убежала от наших дипломатов в свое посольство. А потом вдруг Ллойд Остин позвонил Андрею Белоусову, хотя они уже год не общались. То есть в Америке началась паника. Они поняли, что немного перегнули», — заявил военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник в беседе с ukraina.ru.

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Песков рассказал о рассекреченных документах по переговорам с НАТО в 90-е
Песков рассказал о чтении записей разговоров Ельцина и Клинтона об альянсе НАТО
14 июля 2024, 14:31

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Рассекреченные архивы о переговорах в 90-е годы руководства РФ с НАТО читал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Да, я читал, действительно читал. И я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил (президент РФ Владимир) Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — прокомментировал Песков.

До этого Архив американской нацбезопасности, основанный журналистами в 1985 году, обнародовал новую партию рассекреченных данных, которые связаны с отношениями между Россией, НАТО и США.

Ранее Песков сообщал, что итоги саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне — угрожающие для РФ.

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#новости
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Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа
NBC News: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа
14 июля 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

В Демократической партии США приостановили попытки снять действующего американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки на фоне покушения на его главного соперника Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал NBC.
Согласно информации источника, после покушения на Трампа стало очень тяжело вести публичные дискуссии о замене Байдена. Собеседник телеканала рассказал, что покушение на Трампа буквально «затмило солнце».

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#покушение
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Володин предположил, что покушение на Трампа может быть связано с ЛГБТ*
14 июля 2024, 14:09

Фото: сайт Госдумы РФ

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть связано с ЛГБТ*. Такое предположение сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
В публикации отмечено, что речь идет о серьезном расколе внутри американского общества. Так, Белый дом, по словам Володина, сталкивал своих граждан по различным принципам и убеждениям: расовым, религиозным, политическим.

«Насаждал консервативной части населения пропаганду ЛГБТ, навязывал однополые браки, разрушал традиционные ценности. Разжигал ненависть и рознь», — говорится в публикации.

Володин резюмировал, что противостояние среди политиков, бизнесменов и простых людей в США «достигло небывалых масштабов».

Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании, 13 июля во время его речи перед избирателями.

*Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и запрещена в РФ

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#россия
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#новости
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#дональд трамп
#вячеслав володин
#госдума
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В Кремле раскрыли планы Путина по звонку Трампу
Песков: президент Путин не планирует звонить Трампу
14 июля 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не планирует звонить кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявлял, что итоги натовского саммита в США являются угрожающими для России, поскольку альянс прямо позиционирует себя врагом для российской стороны.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, во время предвыборной речи политика раздалась стрельба, после чего тот взялся за ухо. Личность стрелка установили и ликвидировали американские спецслужбы.

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В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Офицер Дэвис: покушение на Трампа ознаменовало начало опасного периода
14 июля 2024, 12:41

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис написал в социальной сети Х, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа говорит о начале крайне опасного периода как в стране, так и за ее пределами.
Бывший офицер призвал общество стремиться к миру и уменьшить политическую ненависть. По его словам, если Штаты продолжат идти по этому пути и демонизировать неугодных людей, то это приведет к тяжелым и непоправимым последствиям.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#дональд трамп
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Маск оценил покушение на Трампа
Бизнесмен Илон Маск призвал главу Секретной службы США подать в отставку
14 июля 2024, 12:35

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Уйти в отставку главу Секретной службы США призвал американский бизнесмен Илон Маск, о чем написал в социальных сетях. Так предприниматель оценил покушение на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга — прим. ред.) должны уйти в отставку», — сказано в публикации.

Во время предвыборной речи Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой кандидат в президенты схватился за окровавленное ухо. Полиция и охранники тут же прикрыли политика.

В китайском МИДе Трампу передали сочувствие от председателя КНР Си Цзиньпина. Действующий президент США Джо Байден, по его словам, молится за Трампа. Ведется расследование инцидента.

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