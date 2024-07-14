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Киев лишится доступа в Черное море, а также потеряет значительную часть жителей в ходе украинского конфликта. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак», — сказал бывший силовик.
Джонсон добавил, что киевский режим ждет весьма блеклое будущее, ведь страну полностью разорят, когда союзники с Запада потребуют вернуть все долги за оказанную ими поддержку.
Российские власти заявляли, что поставки оружия Украине никак не решают конфликт, а только затягивают его. Отмечалось, что такие грузы станут законной целью для ВС РФ.
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Никита Кротов