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ВС РФ подавили разведывательные дроны ВСУ, не дав им пересечь границу

МО: РЭБ группировки «Север» не дала дронам ВСУ пересечь госграницу
14 июля 2024, 05:21
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск «Север» подавил разведывательные беспилотники ВСУ, не дав им пересечь госграницу в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что военные обнаружили несколько украинских беспилотников, двигавшихся в сторону российской границы. Определив канал управлениями ими, оператор РЭБ блокировал сигнал, в результате чего дроны потеряли управление и упали.

В ведомстве указали на то, что такая станция создаётся радиопомехи в радиусе нескольких десятков километров, подавляя тем самым системы управления и навигации БПЛА. В конечном итоге дроны теряют связь с отправителем и падают на землю.



Такие расчёты несут дежурство в круглосуточном режиме.

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#сво
#беспилотник
Российский FPV-дрон тараном сбил ударный гексакоптер ВСУ
МО: FPV-дрон десантников тараном сбил ударный гексакоптер ВСУ
14 июля 2024, 05:31

Фото: iStock/Diy13

Российский FPV-дрон тараном сбил ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» в ходе воздушного боя над Раздоловкой в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинский гексакоптер направлялся в сторону позиций российских военных для сброса мин. Оператор беспилотников Тульского соединения ВДВ заметил устройство и атаковал его FPV-дроном. В результате дрон ВСУ взорвался в воздухе.

В ведомстве пояснили, что главной задачей операторов БПЛА Тульского соединения ВДВ является непрерывная разведка позиций ВСУ с помощью квадрокоптеров. Ежедневно они обнаруживают до нескольких десятков целей, включая иностранную технику.

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МККК получил около 30 тыс запросов о поиске пропавших из-за конфликта на Украине
14 июля 2024, 05:09

Фото: iStock/olrat

Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил порядка 30 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей из-за конфликта на Украине. Об этом глава делегации организации в Москве Борис Мишель рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что, по данным на конец июня, было зарегистрировано 29 800 запросов на поиск пропавших без вести военных и гражданских лиц по обе стороны конфликта от их родственников. С начала конфликта организации удалось уведомить 9100 семей о судьбе их родных.

Мишель подчеркнул, что комитет старается дать ответы на все многочисленные запросы, но предстоит ещё серьёзная работа вместе с властями обоих государств.

По его словам, пропавшие без вести люди могли погибнуть, быть ранены, задержаны или уехать в другую страну. Из-за этого процесс поиска сильно усложняется, на это могут уйти годы.

В марте 2022 года МККК открыл бюро в Женеве по розыску людей, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. Организация выступает в качестве нейтрального посредника, собирая, систематизируя и передавая информацию о судьбе и местонахождении военных, мирных граждан, пропавших без вести или разлученных с семьями.

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«Страна»: В украинском Ровно сотрудники ТЦК пытали волонтера на медкомиссии
14 июля 2024, 01:29

Фото: istockphoto/:Oleksander Bontei

Сотрудники военкомата в городе Ровно на западе Украины пытали местного волонтера после того, как задержали его и привезли на медкомиссию. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на жену пострадавшего. Жертвой сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) стал ровенский волонтер Александр Мандыгра, говорится в сообщении.
По данным издания, изначально супругов остановили, чтобы проверить документы, но после решили задержать мужчину и увезти в ТЦК для прохождения медкомиссии по возможной мобилизации. В военкомате волонтера, который до этого помогал украинским военным, душили и били головой об стену, откуда он затем уехал на скорой, указано в материале.

Издание получило комментарий о ситуации от ВСУ: оперативное командование «Запад» заявило, что мужчина якобы был неадекватным, отказывался проходить медкомиссию, «бросался на стулья», плакал и звонил жене. Правда, для чего ему тогда понадобилась «скорая», в ВСУ объяснять не стали.

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#вс рф
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Рядовой ВС РФ незаметно разгромил позицию ВСУ
Минобороны: рядовой ВС РФ Задворных незаметно разгромил позицию ВСУ
14 июля 2024, 01:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Рядовой ВС РФ Сергей Задворных незаметно пробрался на позицию украинских войск и разгромил её. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ходе штурма опорного пункта ВСУ Задворных максимально приблизился к огневой точке и ликвидировал её из крупнокалиберного пулемёта. Благодаря его действиям другие российские военные смогли прорвать оборону противника.

Днём ранее подпольная организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила, что российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в подконтрольном киевским властям Херсоне. Координаты цели передали бойцам сочувствующие военнослужащие ВСУ. В результате удара был уничтожен сам пункт и не менее 10 боевиков ВСУ.

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#всу
#минобороны рф
#военные
#сво
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Лубинец: Украина планирует обмен женщин-военнопленных с Россией при участии ОАЭ
14 июля 2024, 01:02

Фото: iStock/shalunx13

Украина планирует большой обмен женщин-военнопленных при участии ОАЭ. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца сообщает «Новое издание».
«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — заявил Лубинец.
В начале июня 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что Украина держит в плену 1348 российских солдат и офицеров, а Россия — 6465 украинских солдат.

ОАЭ участвовали в качестве посредника и при предыдущих обменах военнопленными. К примеру, в конце мая Россия вернула домой 75 бойцов и столько же отправились на Украину. Вместе с тем Киеву передали тела 212 погибших солдат ВСУ.

Три недели назад, по данным Минобороны России, также состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 90 на 90.

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#минобороны
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ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 138 снарядов
14 июля 2024, 00:33

Фото: iStock/Standart

ВСУ за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 138 снарядов. Об этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 29 обстрелов были произведены по Донецкому направлению, 21 по Горловскому, один обстрел зафиксирован на Волновахском направлении.

В общей сложности украинскими войсками было выпущено 138 снарядов.

В результате атак ВСУ были ранены три мирных жителя, включая ребёнка 2012 года рождения.

В предыдущие сутки было произведено 23 обстрела.

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#днр
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#удар
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МО: два «Искандера» поразили около 120 бойцов ВСУ и 20 единиц техники у Харькова
13 июля 2024, 22:05

Фото: Минобороны России

Комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом. Об этом сообщило Минобороны России. Удар пришелся по месту стоянки железнодорожного эшелона, говорится в сообщении.
Оборонное ведомство также опубликовало видео, на котором виден момент удара и горящая военная техника. Уточняется, что среди них поражены три БМП «Мардер»».

Результаты ударов «Искандерами» контролировал беспилотник Орлан-10, поясняется в публикации.

Ранее Минобороны сообщало, что российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, а также радиолокационную станцию П-18 и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

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#удар
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Экс-полковник СБУ сделал дерзкое предположение о будущем СВО
Экс-полковник СБУ Стариков предрек генеральное сражение в СВО уже в конце лета
13 июля 2024, 21:37

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Генеральное сражение в ходе спецоперации должно состояться уже в конце лета. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом ПолитЭксперт сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением», — сказал собеседник.

Со слов офицера, именно это сражение и определит, чем завершится конфликт, включая позиции сторон при дальнейшем диалоге. Вместе с тем аналитик подчеркнул, что время играет на российской стороне.

Подобное заявление Стариков делал в конце июня. Тогда он говорил, что так называемое генеральное сражение приведет либо к напряженности, либо будет основой для переговоров между странами.

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#война
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Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине
13 июля 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Дальнейшие шаги по Украине хочет обсудить президент Белоруссии Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание «БелТА».
«Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине», — гласит публикация.

Ранее Лукашенко заявлял, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Лидер Белоруссии распорядился отвести войска и направить их к местам постоянной дислокации.

В конце июня сообщалось, что Белоруссия начала проверять готовность своих войск, поскольку республике стали поступать сообщения о группировании боевиков ВСУ в Житомирской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы это повод для беспокойства, ведь государства являются союзниками и их ведомства контактируют по всем направлениям.

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