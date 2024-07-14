ВС РФ подавили разведывательные дроны ВСУ, не дав им пересечь границу

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Расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск «Север» подавил разведывательные беспилотники ВСУ, не дав им пересечь госграницу в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что военные обнаружили несколько украинских беспилотников, двигавшихся в сторону российской границы. Определив канал управлениями ими, оператор РЭБ блокировал сигнал, в результате чего дроны потеряли управление и упали.
В ведомстве указали на то, что такая станция создаётся радиопомехи в радиусе нескольких десятков километров, подавляя тем самым системы управления и навигации БПЛА. В конечном итоге дроны теряют связь с отправителем и падают на землю.
Такие расчёты несут дежурство в круглосуточном режиме.
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В ведомстве указали на то, что такая станция создаётся радиопомехи в радиусе нескольких десятков километров, подавляя тем самым системы управления и навигации БПЛА. В конечном итоге дроны теряют связь с отправителем и падают на землю.
Такие расчёты несут дежурство в круглосуточном режиме.
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Анастасия Чинкова