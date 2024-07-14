Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» взяли в плен троих военных ВСУ

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Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что бойцы спецназа «Ахмат» взят взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.
Командир отметил, что украинские боевики попали в плен благодаря грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. В ней были задействованы солдаты группы «Шустрого» спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова