Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» взяли в плен троих военных ВСУ

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам пресс-секретаря российского лидера, НАТО показывает, что решительно остается для России врагом и напрямую позиционирует это.