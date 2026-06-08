«Никаких сомнений»: политолог оценил результаты голосования на выборах в Армении

08 июня 2026, 13:30

Политолог Светов: Пашинян продолжит курс Армении на разрыв отношений с РФ

Фото: iStock/irgit

Победа партии «Гражданский договор», возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на парламентских выборах была предопределена заранее. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.





Напомним, голосование на выборах в однопалатный парламент Армении состоялось 7 июня. Общая явка составила 58,97%. При этом партия Пашиняна набрала 49,82%. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства. На втором месте с 23,35% оказался блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, а на третьем — альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%, пишет Москва 24. Сам Пашинян уже объявил о победе «Гражданского договора».





В разговоре с изданием «Абзац» Светов заявил, что не было никаких сомнений, что Пашинян победит. Его готовили для того, чтобы он возглавил Армению и проводил курс на отход от России, уверен эксперт.





«Он это делал, и у него это получалось, несмотря на то что Армения терпела поражения в своих конфликтах с Азербайджаном, был утерян Нагорный Карабах. Армянское общество убедили в нормальности происходящего, позволив главе правительства вновь одержать победу», — пояснил политолог.