Никитин проведет кадровые перестановки в Минтрансе
Глава Минтранса Андрей Никитин намеревается заменить двух своих заместителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным агентства, один из уходящих — курирующий дорожно‑строительную отрасль — на место которого планируют назначить заместителя руководителя Росавтодора Игоря Костюченко. Эксперты полагают, что его опыт поможет усилить команду министерства в части реализации программ строительства и реконструкции более 2,9 тыс. км дорог к 2030 году.
Вторую перестановку предполагается провести в блоке цифровизации. На эту позицию, как утверждают источники, может прийти замглавы Росморречфлота Борис Ташимов. Ему, предположительно, передадут полномочия по управлению водным транспортом, которые с 2021 года курирует замминистра Александр Пошивай.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обозначил перед Никитиным масштабные задачи по дальнейшему развитию транспортной системы страны.
