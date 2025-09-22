Никитин проведет кадровые перестановки в Минтрансе

22 сентября 2025, 12:11

РБК: Глава Минтранса России Никитин заменит двух своих заместителей

Андрей Никитин (Фото: kremlin.ru)

Глава Минтранса Андрей Никитин намеревается заменить двух своих заместителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.