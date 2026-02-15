Николай Азаров высказался о позиции Дональд Трамп по Зеленскому

15 февраля 2026, 20:25

Азаров: Трамп не отстраняет Владимира Зеленского, потому что его всё устраивает

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью заявил, что Дональд Трамп не заинтересован в отстранении Владимира Зеленского от власти, несмотря на якобы имеющиеся у США возможности для давления. Об этом сообщает URA.ru.





По мнению Азарова, в отличие от ситуации с Николасом Мадуро, в отношении Зеленского Вашингтон не применяет ни силовые, ни юридические механизмы. Он утверждает, что американская сторона может располагать информацией о возможных нарушениях при использовании финансовой помощи Украине, однако никаких официальных действий не предпринимается.





«Значит, в какой-то степени Трампа устраивает эта фигура. Если бы Зеленский его не устраивал, он сделал бы с ним то же самое, что с Мадуро», — заявил Азаров.