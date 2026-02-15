Госсекретарь США Марко Рубио встретился с Зеленским
Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с Владимиром Зеленским, на которой они обсудили вопросы безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт Рубио в соцсети X.
По словам госсекретаря США, Вашингтон и Киев говорили об углублении оборонного и экономического партнерства. Рубио подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп стремится найти решение, которое положит конец украинскому конфликту и «навсегда остановит кровопролитие».
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об отсутствии у европейцев серьезных аргументов для участия в переговорах по Украине.
13 февраля «Радио 1» передавало, что Трамп в ближайшие недели может очень сильно сосредоточится на своей предвыборной кампании. Есть вероятность, что это снизит внимание Вашингтона к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
