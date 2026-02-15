Госсекретарь США Марко Рубио встретился с Зеленским

15 февраля 2026, 03:20

Госсекретарь США Рубио заявил, что обсудил безопасность Украины на встрече с Зеленским

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с Владимиром Зеленским, на которой они обсудили вопросы безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт Рубио в соцсети X.