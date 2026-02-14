Рютте: США поставят Киеву оружия на 15 миллиардов долларов по программе НАТО

14 февраля 2026, 05:05

Фото: iStock/Andrey Atanov

США в 2026 году поставят Украине вооружения на сумму около 15 миллиардов долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью телеканалу PBS.