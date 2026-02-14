Рютте: США поставят Киеву оружия на 15 миллиардов долларов по программе НАТО
США в 2026 году поставят Украине вооружения на сумму около 15 миллиардов долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью телеканалу PBS.
По его словам, поставки осуществляются в объеме примерно одного миллиарда евро в месяц. В пересчете на год это составляет около 12 миллиардов евро или порядка 15 миллиардов долларов.
Рютте уточнил, что речь идет как о летальных, так и о нелетальных средствах. В перечень поставок входят, в частности, перехватчики для уничтожения российских ракет. Программа финансируется союзниками по НАТО, которые оплачивают закупки вооружений для Украины.
