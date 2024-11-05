«Никому не отсидеться»: Россия ответит в случае прямой агрессии НАТО

Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис о том, что американских военных нет в зонах боевых действий за рубежом. Об этом миллиардер сообщил в интервью телеведущему Джо Рогану, опубликованном на странице предпринимателя в социальной сети X.