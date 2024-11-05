«Никому не отсидеться»: Россия ответит в случае прямой агрессии НАТО

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Россия адекватно ответит в случае агрессии НАТО или отдельных стран-участниц альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.
«Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры», — заявил Лавров.
Он пояснил, что ответ Москвы будет полностью соответствовать закрепленному в Уставе ООН суверенному праву России на самооборону, при этом для обеспечения безопасности страны будут использоваться все имеющиеся средства, подчеркнул глава МИД РФ.
По словам Лаврова, никто не сможет отсидеться «ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем».
Министр отметил, что, если Киев начнет наносить удары по России с помощью западного оружия, то это будет означать, что страны НАТО открыто вступят в конфликт, так как без их прямого разрешения Киев сделать этого не сможет.
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