В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией

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НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Республики Беларусь генерал-майор Владимир Куприянюк в беседе с газетой «Во славу Родины».
Куприянюк рассказал, что группировка ВСУ у белорусской границы уже насчитывает порядка 15 тысяч человек. По его словам, военно-политическая обстановка вокруг республики в ближайшее время сохранит повышенную напряженность. Он добавил, что в отношении находящихся в приграничье сотрудников силовых ведомств РБ регулярно осуществляются провокационные действия.
Куприянюк подчеркнул, что основные усилия западных стран сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании войск и расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.
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