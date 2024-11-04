Шольц обратился к НАТО с одной просьбой

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции в Берлине попросил страны Североатлантического альянса предоставить Украине оружие, обещанное до этого. Он считает, что поставки могут поменять «сценарий» в пользу Киева.
«И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы. Это значительно улучшило бы сценарий на Украине в пользу Украины», — произнес Шольц.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что на Украине скоро появится второй завод Rheinmetall по завершению строительства оружейного предприятия.
Недружественные к РФ страны стали помогать Киеву на фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.
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Никита Кротов