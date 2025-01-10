В Курске все школы проверят на предмет безопасности после нападения подростка

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)
В Курске проверят качество обеспечения безопасности во всех школах после нападения подростка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Напомним, 10 января утром в школе №54 на северо-западе Курска произошло чрезвычайное происшествие. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в учебное заведение.
Он добавил, что состоится соответствующая проверка и частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), которая осуществляет работу в школе № 54 и других.
При этом Хинштейн призвал не нагнетать тревожность. Он уверил, что из случившегося будут сделаны необходимые выводы и предприняты действия, чтобы ничего подобного больше не повторилось.
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«Это серьёзный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что состоится соответствующая проверка и частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), которая осуществляет работу в школе № 54 и других.
При этом Хинштейн призвал не нагнетать тревожность. Он уверил, что из случившегося будут сделаны необходимые выводы и предприняты действия, чтобы ничего подобного больше не повторилось.
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Элина Позднякова