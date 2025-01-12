В Курске арестовали подростка за попытку совершения теракта в школе

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В Курске арестовали подростка, обвиняемого в покушении на теракт за нападение на одну из школ города. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Курской области.
Отмечается, что в отношении 16-летнего подростка расследуется уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. Ленинским районным судом Курска по ходатайству следователя в отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Утром 10 январе подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в здание школы №54 в Курске, где он раньше учится. Он пытался устроить пожар на первом этаже учебного заведения, но возгорание удалось предотвратить.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн подчеркнул, что такой поступок юноши был спровоцирован сложными отношениями с одним из педагогов.
После произошедшего подростка задержали. Он уверяет, что не имеет никаких претензий или обид к школе.
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Утром 10 январе подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в здание школы №54 в Курске, где он раньше учится. Он пытался устроить пожар на первом этаже учебного заведения, но возгорание удалось предотвратить.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн подчеркнул, что такой поступок юноши был спровоцирован сложными отношениями с одним из педагогов.
После произошедшего подростка задержали. Он уверяет, что не имеет никаких претензий или обид к школе.
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Анастасия Чинкова