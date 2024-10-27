В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к НАТО

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Сербия помнит бомбардировки НАТО в 1999 году и их последствия, потому никогда не присоединится к военному блоку, заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович в беседе с ТАСС. По его словам, сербы будут проводить свободную и независимую политику.
Попович пояснил, что жители Сербии помнят о жертвах бомбардировок НАТО, случившихся 25 лет назад, помнят полностью разрушенный Белград.
Министр добавил, что несмотря на тесные связи с Европой, Сербия хочет сотрудничать и с другими странами и объединениями — «с Китаем, Россией, Южной Африкой, ОАЭ, Саудовской Аравией и другими».
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«И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО. Мы проводим независимую и свободную политику», — подчеркнул он.
Министр добавил, что несмотря на тесные связи с Европой, Сербия хочет сотрудничать и с другими странами и объединениями — «с Китаем, Россией, Южной Африкой, ОАЭ, Саудовской Аравией и другими».
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Данил Пономарев