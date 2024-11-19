Пентагон заявил об отсутствии войны с РФ на фоне ядерных угроз

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Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Пентагона, на брифинге на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию заявила, что США не находятся в состоянии войны с Россией.
«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — подчеркнула она.Тем не менее Сингх обвинила Москву в эскалации конфликта вокруг Украины.
Во вторник опубликовали указ президента РФ Владимира Путина, определяющий основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе указано, что массированный взлет средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотники, пересекающие границу России, может стать условием для применения ядерного оружия.
Накануне The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по России.
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Мария Моисеева