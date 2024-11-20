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Киевский режим должен ответственно подходить к размещению противопехотных мин, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Главу Пентагона цитирует CNN. По словам Остина, американские власти предупредили Украину, что та должна «ответственно контролировать, где устанавливать эти мины».
Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Украина подписывала конвенцию, которая запрещает использование противопехотных мин. Он также добавил, что подписантами документа не являются ни российская, ни американская стороны.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киевский режим пользуется запрещенными методами ведения боевых действий.
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