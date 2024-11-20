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Пентагон передаст Украине военную помощь на $275 млн

AP: ракеты HIMARS и ПТРК Javelin войдут в новый пакет помощи Украине
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Минобороны США планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Уточняется, что в новый пакет помощи войдут пусковые установки РСЗО HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также снаряды калибра 105 и 155 мм, другое оборудование и запасные части к ним.

Согласно данным агентства, Пентагон направит Киеву новый пакет помощи на фоне усилий администрации действующего президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь ВСУ до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.



В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Украине, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции.

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#пентагон
«Мощный удар возмездия»: Посольство США в Киеве вынесло срочное предупреждение 20 ноября
Посольство США в Киеве: 20 ноября РФ может нанести мощный удар по Украине
20 ноября 2024, 09:54

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Посольство США в Киеве предупредило о том, что 20 ноября Россия может нанести по Украине мощный ракетный удар. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября», — говорится в сообщении.

Из-за этого американское посольство в Киеве будет закрыто. При этом там посоветовали гражданам США быть готовыми укрыться в безопасных местах в случае объявления воздушной тревоги.



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Бойцы «Севера» уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области
20 ноября 2024, 09:52

Фото: iStock/ZenitX

Бойцы группировки «Север» уничтожили американский БТР М113 при отходе с боевых позиций в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер управления соединения с позывным «Зима».
По словам российского офицера, при подъезде ВСУ на боевой машине и подвозе резервов, ВС РФ осуществили несколько ударов FPV-дроном по БТР. «Зима» отметил, что после нескольких попаданий по машине дронами-камикадзе украинский механик-водитель был контужен.

Боевая машина была полностью обездвижена и уничтожена ударным беспилотником, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Посольство РФ предупредило Британию об опасности призывов к поражению Москвы
20 ноября 2024, 09:35

Фото: iStock/ffikretow

Британским властям не стоит обострять ситуацию в конфликте с Украиной и призывать к поражению Москвы. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Российские дипломаты в своем заявлении отметили, что Лондон в 1000-й день с начала СВО нашли очередной повод для саморекламы, с новой силой заговорив о поддержке Киева и новых санкциях.

В посольстве призвали британское руководство задуматься о последствиях и воздержаться от «подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчетам».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Будет еще хуже»: В Турции предупредили Украину о последствиях ударов вглубь территорий РФ
Yeni Şafak: разрешение на удары по РФ ATACMS усложнит ситуацию для Украины
20 ноября 2024, 09:15

Фото: iStock/Diy13

Разрешение, данное президентом США Джо Байденом Украине на удары ракетами ATACMS по территории России, только усложнит ситуацию для Киева. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.
«Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион или, иначе говоря, не отступит от своего шага по эскалации боевых действий на Украине, мы вполне можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, и теперь все будет еще хуже!» — предупреждает автор.

Издание сообщает, что Байден дал Украине разрешение на удары по территории РФ для того, чтобы сорвать планы избранного президента США Дональда Трампа на мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные политики продолжают использовать Украину как инструмент для стратегического поражения России. По его словам, Запад активно поддерживает удары ВСУ дальнобойным оружием, чтобы достичь своих целей.

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Российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились в центре города
Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились в центре города
20 ноября 2024, 08:39

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились на позициях в центре города. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию ВСУ, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 км», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ закрепились в районе административных зданий в центральной части города. Марочко также отметил, что одновременно с этим российские штурмовики начали обходить позиции ВСУ по флангам в северной и южной части Часов Яра.

При этом украинское командование предпринимает различные попытки стабилизировать ситуацию, однако боевикам ВСУ для этого не хватает ресурсов, а также личного состава.

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Зеленский назвал условие поражения Украины
Зеленский заявил о риске поражения Украины без военной помощи США
20 ноября 2024, 08:32

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Зеленский рассказал, что украинских производственных мощностей недостаточно для обеспечения армии всем необходимым. По словам предводителя киевского режима, Украина продолжит сражаться, однако без поддержки Соединенных Штатов этого может быть «недостаточно для победы».

Примечательно, что слова Зеленского прозвучали на фоне предложений избранного президента США Дональда Трампа сократить помощь Киеву и начать мирные переговоры.

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Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово
Снайпер Светлый: на Кураховском направлении действуют наемники из Польши
20 ноября 2024, 08:19

Фото: iStock/CatEyePerspective

На Кураховском направлении действуют штурмовые группы, которые укомплектованы наемниками из Польши. Об этом сообщил РИА Новости снайпер 150 дивизии «Светлый».
По словам российского военнослужащего, на данном участке линии боевого соприкосновения присутствуют наемники из разных государств, однако больше всего поляков, также есть и немцы. «Светлый» рассказал, что когда их «душат» ВС РФ, то они отступают, а боевики ВСУ остаются на позициях.

Также встречались группы солдат противника, которые состояли только из поляков, заключил российский боец.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минувшей ночью на территории РФ сбиты 44 БПЛА ВСУ, два из них — в Московской области
Минобороны: 44 украинских беспилотника сбиты над территорией РФ минувшей ночью
20 ноября 2024, 08:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью на территории России противовоздушная система обороны сбила 44 беспилотника, два из которых — в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 20 вражеских беспилотников сбили в Новгородской области, пять дронов уничтожили в Курской области, четыре – в Орловской. По три БПЛА ликвидированы в Белгородской, Тульской и Тверской областях. Еще по два беспилотных аппарата ВСУ уничтожено в Брянской, Московской и Смоленской областях.

Ранее стало известно, что в Воронежской области вечером 19 ноября беспилотники ВСУ атаковали промышленные объекты группы компаний «Эфко», занимающейся производством масложировой продукции.

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Появились кадры из Курахово — в ДНР ведутся ожесточенные бои
Появились панорамные кадры ожесточенных боев с ВСУ в Курахово
20 ноября 2024, 06:45

Фото: iStock/Artem Zakharov

Редакция РИА Новости опубликовала панорамные кадры из Курахово в Донецкой Народной Республике, где идут ожесточённые бои за освобождение города.
На видео видно, что населённый пункт практически разрушен, но украинские националисты закрепились в многоэтажных и одноэтажных зданиях, которые уцелели, превратив их в укрепрайоны.



Огневые точки расположены на крышах и в подвалах, что затрудняет их уничтожение.

Российская армия продолжает наступление по всей линии фронта, освобождая населённые пункты один за другим.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие применяют тактику «волчьей охоты» на кураховском направлении в зоне специальной военной операции.

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