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Минобороны США планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Уточняется, что в новый пакет помощи войдут пусковые установки РСЗО HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также снаряды калибра 105 и 155 мм, другое оборудование и запасные части к ним.
Согласно данным агентства, Пентагон направит Киеву новый пакет помощи на фоне усилий администрации действующего президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь ВСУ до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Украине, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции.
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Согласно данным агентства, Пентагон направит Киеву новый пакет помощи на фоне усилий администрации действующего президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь ВСУ до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Украине, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции.
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Екатерина Коршунова