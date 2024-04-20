Захарова высказалась о выделении США военной помощи Киеву

Фото: сайт МИД РФ
Новый пакет военной помощи Украине является прямым финансированием террористической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее вечером 20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Киеву дополнительной помощи в размере 61 миллиарда долларов.
Также Захарова прокомментировала другие принятые в США законопроекты. Речь идёт о выделении помощи не только Украине, но и Израилю с Тайванем. Всё это, по словам представителя ведомства, усугубит мировых кризисные явления.
Политик подчеркнула, что оказание помощи Тайваню является непосредственным вмешательством США во внутренние дела Китая. А поддержка Израиля влечёт за собой эскалацию конфликта в регионе.
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Анастасия Чинкова