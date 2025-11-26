Достижения.рф

Песков подтвердил ожидание встречи Уиткоффа с Путиным

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва ожидает визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



По его словам, в рамках поездки планируются детальные контакты Уиткоффа с Владимиром Путиным.

«Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем контактов, подробных контактов с президентом», — заявил Песков в комментарии журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Дополнительные детали программы визита пока не раскрываются.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов принять переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Иван Мусатов

