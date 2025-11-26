Песков подтвердил ожидание встречи Уиткоффа с Путиным
Москва ожидает визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в рамках поездки планируются детальные контакты Уиткоффа с Владимиром Путиным.
«Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем контактов, подробных контактов с президентом», — заявил Песков в комментарии журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
Дополнительные детали программы визита пока не раскрываются.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов принять переговоры по урегулированию украинского конфликта.