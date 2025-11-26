«Яд в пицце»: Стали известны детали дела о покушении на Владимира Соловьёва
Владимира Соловьёва планировали отравить с помощью пиццы с ядом. Такой план содержится в материалах дела, которые оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Злоумышленники намеревались выяснить адрес телеведущего, чтобы отследить заказ пиццы и подменить её на отравленную. Ещё одним рассматриваемым способом убийства стало нанесение ядовитого вещества на руль автомобиля телеведущего. Позже фигуранты дела отказались от обеих этих идей и начали готовить взрыв машины журналиста.
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва 25 апреля 2022 года, после того как украинская разведка предложила фигуранту дела Андрею Пронскому вознаграждение за убийство.
