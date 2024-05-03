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«Никто не торопится»: На Украине заметили интересный нюанс в заявлениях Макрона

«Страна.ua»: Макрон не присылает войска на Украину даже после прорывов РФ
03 мая 2024, 06:54
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Франции Эммануэль Макрон не едет в Киев и не выполняет условия для ввода войск на Украину, поставленные им же. Об этом пишет украинское издание Страна.ua».
Отвечая на вопрос, придерживается ли глава Франции идеи возможной отправки военных на Украину, Макрон заявил: «Безусловно». Французский лидер отметил, что Парижу придется поднять этот вопрос, если российская армия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны украинской стороны.

«Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится», — отмечают в материале.


Авторы указывают, что ведущие государства НАТО не поддерживают возможную отправку контингента на Украину. В издании сочли новое заявление Макрона очередным «зондажом» реакции Запада и России.

Также журналисты заметили «интересный нюанс». Глава Франции с зимы заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не едет.

«В марте заявлялось, что он приедет то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели. Но уже май, а Макрона все нет», — обращают внимание авторы.
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Стало известно, что спасёт Украину
Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: переговоры могут спасти Украину
03 мая 2024, 07:28

Фото: istock /JARAMA

Друзья Украины должны не разжигать конфликт бесконечными поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с РФ. Об этом заявил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
«Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. Это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день», — отметил он.

По его словам, без мирного урегулирования конфликта Украина может уменьшиться в размерах. Страны Запада обманули Украину, сделав эту страну полем боя за геополитические интересы, заключил Шуленбург.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Украине в соответствии с международным правом. По его словам, власти США рассматривают проведение переговоров в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. В частности, речь идёт о суверенитете, территориальной целостности и независимости.

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#россия
#украина
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#переговоры
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Новое оружие РФ может превратить в руины сразу несколько городских кварталов
Die Welt: новое «ужасное» оружие РФ ТОС-3 «Дракон» превращает кварталы в руины
03 мая 2024, 07:11

Фото: istock / Oleksii Liskonih

В то время, как Киев вынужден делать упор на оборону, РФ разрабатывает новое оружие для прорыва — ТОС-3 «Дракон». Об этом пишет издание Die Welt.

В статье отмечается, что прототип огнеметной системы ТОС-3 впечатляет тем, что каждая его пусковая установка может запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Издание утверждает, что это оружие прорыва. «Дракону» не способны противостоять даже бункеры. Кроме того, один залп может превратить в руины несколько городских кварталов.

Также указано, что ТОС-3 может выпускать ракеты на расстояние до 15 километров. Это позволяет ей быть неуязвимой для FPV-дронов ВСУ. Шасси у ТОС-3 будет гусеничным, что позволяет машине преодолевать бездорожье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Россия добилась прорыва под Часовым Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#оружие
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#всу
#вс рф
#ракеты
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Российские военные зашли на территорию военной базы США в Нигере
Reuters: ВС РФ зашли на занятую войсками США базу в Нигере
03 мая 2024, 03:42

Фото: istock / Dmitry Belyaev

Российские военнослужащие вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны США.
Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе американских войск из страны. Военные власти африканского государства потребовали от США вывести из страны практически тысячу военнослужащих. Стоит отметить, что Нигер до этого был ключевым союзником Штатов в борьбе с радикальными группировками.

Как утверждает источник издания, ситуация управляема, хотя не идеальна. ВС РФ используют отдельный ангар на авиабазе в Ниамее и не контактируют с войсками США.

До этого сообщалось, что в столице Нигера подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#военные
#страны
#вс рф
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Американские сенаторы обсудили с представителями МУС возможный арест Нетаньяху
Axios: Сенаторы США обсудили с представителями МУС возможный арест Нетаньяху
03 мая 2024, 01:46

Фото: istock / STRINGERimage

Американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует издание Axios, ссылаясь на источники.
В материале информагентства указано, что двухпартийная группа сенаторов 2 мая провела конфиденциальную встречу с высокопоставленными представителями МУС, чтобы выразить беспокойство возможными ордерами на арест израильских руководителей.

Как утверждают собеседники издания, знакомые с ходом обсуждение, законодатели Соединённых Штатов призывают к санкциям в отношении суда в случае выдачи ордеров.

МУС расследует преступления, совершенные в Палестине еще с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать сведения о новых преступлениях. Мандат постоянный и применим к преступлениям, которые были совершены с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года.

До этого стало известно, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#арест
#переговоры
#израиль
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В Британии раскрыли смысл слов Макрона об отправке военных на Украину
Меркурис: слова Макрона об отправке войск на Украину говорят о панике
03 мая 2024, 00:52

Фото: сайт Кремля

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об условиях отправки военнослужащих на Украину свидетельствуют о панике среди государств Запада. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Президент Макрон выступает в роли надежного звонаря, и эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство по поводу того, что события снова развиваются не в том направлении, в котором ожидалось», — отметил Меркурис.
Как утверждает эксперт, союзники Киева предполагали, что благодаря новому пакету американский помощи ВСУ смогут противостоять российскому наступлению как минимум до конца этого года. Но сейчас они начали осознавать, что этого может не произойти.

Меркурис подчеркнул, что «сегодня надежный предвестник паники — это Макрон», и добавил, что глава Франции предоставил еще одно тому доказательство.

Ранее в России заявили о возможном ударе по территории Франции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тревога
#всу
#макрон
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Reuters отозвало новость со словами главы МИД Британии об атаках Украины на Россию
Reuters отозвал публикацию о словах Кэмерона про право Киева на удары по РФ
03 мая 2024, 00:33

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Международное новостное агентство Reuters отозвал статью, посвященную заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона. В материале указали, что дипломат заявил о праве Кива наносить удары по объектам на территории Российской Федерации с использованием вооружений, полученных от Великобритании.
На сейте Reuters опубликовали сообщение, где отмечается, что было принято решение отозвать публикацию из-за пересмотра некоторых деталей в материале.

«Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке», — заверили в информагентстве.
Россия неоднократно сообщала о стремлении западных государств затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой страны, станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

Ранее в Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#мид
#дипломат
#минобороны
#украина
#великобритания
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Турция отказалась передавать системы С-400 Украине
Министр обороны Гюлер: Анкара не намерена передавать свои системы С-400 Украине
03 мая 2024, 00:32

Фото: istock / naumoid

Турция не будет передавать свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 никому, в том числе Украине. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер, передает РИА Новости.
«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — отметил Гюлер.
Ранее глава турецкого оборонного ведомства заявил, что Анкара не собирается спрашивать разрешение на проведение операции у своих границ. Он подчеркнул, что Турецкая Республика «не подчинялась и не будет подчиняться чьим-либо приказам».

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#министр
#турция
#операции
#новости
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В Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян
В парламенте Британии призвали к пересмотру санкционного списка россиян
03 мая 2024, 00:03

Фото: istock / nevenmn

В парламенте Великобритании прошли слушания, на которых обсуждались вопросы эффективности текущих санкций в отношении России. По результатам слушаний на сайте британской палаты опубликовали соответствующий документ. Об этом пишет РБК.
Председатель комитета по Казначейству палаты общин Дэйм Хэрриет Болдуин заявила о необходимости пересмотра санкционных перечней, отмечая наличие лазеек, которые позволяют обходить ограничения.

Она отметила, что, невзирая на цель санкций усложни развитие российской экономики, страна продолжает получать прибыль и развиваться.

По этой причине участники слушаний предложили усилить санкции, чтобы избавиться от возможности их обхода.

​Ранее сообщалось, что Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#мид
#ограничения
#развитие
#ес
#нато
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В Латвии допустили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне
02 мая 2024, 21:56

Фото: iStock/artJazz

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться в июне.
Такое мнение в эфире телеканала TV3 высказал латвийский президент Эдгар Ринкевич. По его словам, содружество ждет «чрезвычайно сложный» процесс переговоров. При этом начало диалога о расширении ЕС в июне текущего года — вполне реальная задача, добавил он.

Ринкевич отметил, что членство в ЕС означает довольно много ответственности. Трансформации и реализации реформ в стране, которая ведёт боевые действия, «не так проста», подчеркнул он.

Тем не менее содружеству следовало бы послать Украине и Молдавии «позитивный сигнал» о возможном начале переговоров в ближайшее время, заключил он.

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#латвия
#украина
#молдавия
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