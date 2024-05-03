«Никто не торопится»: На Украине заметили интересный нюанс в заявлениях Макрона

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон не едет в Киев и не выполняет условия для ввода войск на Украину, поставленные им же. Об этом пишет украинское издание Страна.ua».
Отвечая на вопрос, придерживается ли глава Франции идеи возможной отправки военных на Украину, Макрон заявил: «Безусловно». Французский лидер отметил, что Парижу придется поднять этот вопрос, если российская армия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны украинской стороны.
Авторы указывают, что ведущие государства НАТО не поддерживают возможную отправку контингента на Украину. В издании сочли новое заявление Макрона очередным «зондажом» реакции Запада и России.
Также журналисты заметили «интересный нюанс». Глава Франции с зимы заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не едет.
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«Если бы все зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится», — отмечают в материале.
Авторы указывают, что ведущие государства НАТО не поддерживают возможную отправку контингента на Украину. В издании сочли новое заявление Макрона очередным «зондажом» реакции Запада и России.
Также журналисты заметили «интересный нюанс». Глава Франции с зимы заявляет о готовности ввести свои войска в Украину, сам почему-то в Киев не едет.
«В марте заявлялось, что он приедет то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели. Но уже май, а Макрона все нет», — обращают внимание авторы.Читайте также:
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Алина Юрчак