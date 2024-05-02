В Латвии допустили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне

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Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться в июне.
Такое мнение в эфире телеканала TV3 высказал латвийский президент Эдгар Ринкевич. По его словам, содружество ждет «чрезвычайно сложный» процесс переговоров. При этом начало диалога о расширении ЕС в июне текущего года — вполне реальная задача, добавил он.
Ринкевич отметил, что членство в ЕС означает довольно много ответственности. Трансформации и реализации реформ в стране, которая ведёт боевые действия, «не так проста», подчеркнул он.
Тем не менее содружеству следовало бы послать Украине и Молдавии «позитивный сигнал» о возможном начале переговоров в ближайшее время, заключил он.
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Ринкевич отметил, что членство в ЕС означает довольно много ответственности. Трансформации и реализации реформ в стране, которая ведёт боевые действия, «не так проста», подчеркнул он.
Тем не менее содружеству следовало бы послать Украине и Молдавии «позитивный сигнал» о возможном начале переговоров в ближайшее время, заключил он.
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Алёна Самарева