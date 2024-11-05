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Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что правительство Германии «стыдливо смирилось» с разрушением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Это нанесло ущерб немецким экономическим интересам, передают РИА Новости.
Он также отметил, что власти Германии отказались раскрыть данные об атаке, которые могла бы испортить отношения с США.
По словам Нимайера, депутат Сара Вагенкнехт ранее требовала от правительства раскрыть информацию о подрыве, но получила отказ. Политик уверен, что немецкие власти знают, кто стоит за атакой на газопроводы.
Ранее Лавров выразил сожаление, что правящие элиты Европы ищут поддержку у «заокеанского гегемона», не стремясь к многополярному миру.
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«Министр был абсолютно прав», — заявил Нимайер.
Он также отметил, что власти Германии отказались раскрыть данные об атаке, которые могла бы испортить отношения с США.
По словам Нимайера, депутат Сара Вагенкнехт ранее требовала от правительства раскрыть информацию о подрыве, но получила отказ. Политик уверен, что немецкие власти знают, кто стоит за атакой на газопроводы.
Ранее Лавров выразил сожаление, что правящие элиты Европы ищут поддержку у «заокеанского гегемона», не стремясь к многополярному миру.
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Мария Моисеева