«Нытьё на ночь глядя»: Симоньян оценила жалобы Мерца на работу RT

Симоньян назвала «нытьём» жалобы Мерца на работу RT
Фото: iStock/Pavel Byrkin

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что телеканал RT и другие источники дезинформируют немецкое население.



Напомним, в интервью телеканалу ARD Мерц заявил, что РФ якобы ведет против ФРГ «гибридную войну».

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вчера решил поныть на ночь глядя: "Наше население систематически дезинформируют такими источниками, как Russia Today, и другими". Процитируем Начальника: "Мы ещё даже не начинали"», — приводит RT слова Симоньян.

Ранее argumenti.ru писали, что Мерц обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения боевиками ВСУ обращению с немецкими дальнобойными ракетами Taurus. Оно еще не началось, но полностью не исключено.

Издание отметило, что, по словам Мерца, Германия не станет стороной конфликта, если отправит ракеты Украине.
Элина Позднякова

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