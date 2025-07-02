«Нытьё на ночь глядя»: Симоньян оценила жалобы Мерца на работу RT
Симоньян назвала «нытьём» жалобы Мерца на работу RT
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что телеканал RT и другие источники дезинформируют немецкое население.
Напомним, в интервью телеканалу ARD Мерц заявил, что РФ якобы ведет против ФРГ «гибридную войну».
«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вчера решил поныть на ночь глядя: "Наше население систематически дезинформируют такими источниками, как Russia Today, и другими". Процитируем Начальника: "Мы ещё даже не начинали"», — приводит RT слова Симоньян.
Ранее argumenti.ru писали, что Мерц обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения боевиками ВСУ обращению с немецкими дальнобойными ракетами Taurus. Оно еще не началось, но полностью не исключено.
Издание отметило, что, по словам Мерца, Германия не станет стороной конфликта, если отправит ракеты Украине.