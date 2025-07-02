«Нытьё на ночь глядя»: Симоньян оценила жалобы Мерца на работу RT

02 июля 2025, 16:53

Симоньян назвала «нытьём» жалобы Мерца на работу RT

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что телеканал RT и другие источники дезинформируют немецкое население.





Напомним, в интервью телеканалу ARD Мерц заявил, что РФ якобы ведет против ФРГ «гибридную войну».





«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вчера решил поныть на ночь глядя: "Наше население систематически дезинформируют такими источниками, как Russia Today, и другими". Процитируем Начальника: "Мы ещё даже не начинали"», — приводит RT слова Симоньян.