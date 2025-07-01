Мерц заверил, что ФРГ не станет стороной конфликта на Украине

Фото: iStock/macky_ch

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Берлин не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся поставки оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD, сообщает ТАСС.



«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать все, чтобы прекратить эту войну», — сказал он.
При этом ранее Владимир Зеленский заявил, что Германия поддерживает Украину в ее стремлении стать членом НАТО. Данный вывод был сделан Зеленским после встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Тот посетил Киев, говоря о важности свободного будущего Украины.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0