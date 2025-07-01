Мерц заверил, что ФРГ не станет стороной конфликта на Украине
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Берлин не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся поставки оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD, сообщает ТАСС.
«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать все, чтобы прекратить эту войну», — сказал он.При этом ранее Владимир Зеленский заявил, что Германия поддерживает Украину в ее стремлении стать членом НАТО. Данный вывод был сделан Зеленским после встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Тот посетил Киев, говоря о важности свободного будущего Украины.