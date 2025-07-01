Мерц заверил, что ФРГ не станет стороной конфликта на Украине

01 июля 2025, 23:24

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Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Берлин не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся поставки оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD, сообщает ТАСС.







«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать все, чтобы прекратить эту войну», — сказал он.