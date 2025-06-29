Маргарита Симоньян рассказала о подарке от таинственного ухажёра

29 июня 2025, 19:50

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян неожиданно рассказала о подарке от таинственного поклонника. Супруга Тиграна Кеосаяна в своём Telegram-канале призналась, что в школьные годы ухажёр своими руками изготовил для неё колье.





Журналистка отреагировала на комментарии поклонниц, обративших внимание на её колье из калёных гвоздей на архивных кадрах со школьного выпускного. Симоньян раскрыла, что это подарок от молодого человека, который ухаживал за ней в те годы. Однако конец у этой истории печальный – украшение было потеряно.





«Изготовил мой тогдашний ухажёр, местный парнишка. Когда через пять лет срочно переезжала на работу в Москву, оставила колье в Краснодаре, в квартире. Забирала только самое нужное: и чемодан один, и жить в Москве было негде, спала у родственников на полу. <…> А когда через годы обустроилась в Москве и приехала в Краснодар за своим оставленным скарбом, колье уже не было», – поделилась Симоньян.