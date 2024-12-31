Нижнетагильский «Уралвагонзавод» направил в войска танки Т-90М и Т-72Б3М

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Принадлежащая «Ростеху» корпорация «Уралвагонзавод» полностью выполнила контракты с министерством обороны РФ на 2024 год. В войска поступят новые танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
Сообщение об отправке заключительной в этом году партии бронированных машин появилось в официальном телеграм-канале нижнетагильского предприятия. По сложившейся традиции танки из декабрьской партии украсили по-новогоднему: на Т-90М установили российский триколор, а на Т-72Б3М — праздничную ёлку.
В сообщении подчёркивается, что после начала специальной военной операции в танки внесены сотни изменений, необходимость в которых возникла после участия машин в боевых действиях. Все танки имеют сетки защиты против дронов, так называемые «мангалы», дополнительную защиту получили моторный отсек, корма и двигатель, установлены средства снижения заметности. По словам генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, танки начала 2022 года конца 2024 года — это две абсолютно разные машины.
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Александр Бойцов