Огнеметные системы «ТОС-2» в зоне СВО получили «невидемое» покрытие

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Огнеметные системы ТОС-2, также известные как «Тосочка», получили маскировочное покрытие, способное поглощать радиоволны и скрывать технику от инфракрасного наблюдения, защищать ее от высокоточного вооружения. Холдинг «Росэлектроника» сообщил, что первые комплекты уже используются в зоне СВО с большой эффективностью.
Система «Тосочка» служит как средство зачистки зданий и сооружений на поле, различного вида легкобронированной техники.
Благодаря новой технологии ТОС-2 можно скрыть от обнаружения во многих условиях: не только во время стоянки, но также при перемещении и в бою. Радиопоглощающие ткани и панели, из которых состоит маскировка, способствуют легкому и свободному передвижению техники.
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Мария Моисеева