Путин назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире

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Президент России Владимир Путин назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшей боевой машиной своего класса в мире. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».
Глава государства отметил, что можно с уверенностью сказать, что этот танк является самым лучшим в мире, поскольку как только он выходит на позицию, враг оказывается в западне.
Танк Т-90М был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Это одна из модификаций танка Т-90А, которая отличается от предшественников новой конструкцией башенного модуля с многослойным бронированием. Боевую машину оснастили пушкой 2А82-1М и цифровым комплексом управления огнём «Калина». В танке установлен двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, а его защиту обеспечивает динамическая защита «Реликт».
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Анастасия Чинкова