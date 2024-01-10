«Ночной кошмар». В США предупредили Киев о новом российском оружии

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Newsweek отмечает, что российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» представляют потенциальную проблему для Украины.
«Первоначальная версия „КУБ-БЛА“, представленная в 2019 году, уже обладала впечатляющими возможностями... Скорее всего, обновленная версия обеспечит гораздо более сильное воздействие на цели в Украине», — говорится в статье.Статья проводит параллели между новым российским оружием и «ночным кошмаром».
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