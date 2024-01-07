В ВСУ обеспокоены массовостью применения беспилотников российскими войсками

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Российские военные массово применяют на поле беспилотные летательные аппараты, несущие серьёзную угрозу. Это вызывает беспокойство среди украинских военных.
Украинский офицер также добавил, что Россия производит настолько много военной техники, в том числе и БПЛА, что это становится серьёзной угрозой для солдат ВСУ. Полковник Павленко, кроме того, указал на необычайно высокие потери в рядах украинских войск из-за слабости средств РЭБ и недостаточной защищённостью от атак дронов.
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