Старовойт: В результате обстрела села Горналь погибла женщина

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В результате атаки на село Горналь Курской области погибла местная жительница, об этом сообщил глава региона Виктор Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — прокомментировал ситуацию Старовойт.
По его словам, в результате атаки также было повреждено два дома. При этом, экстренные службы продолжают подомовой обход пострадавших территорий, отметил Старовойт.
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Евгения Парфентьева