Путин: СССР первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству

Фото: Сайт Кремля
Союз Советских Социалистических Республик первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты КНДР, которая размещена на сайте Кремля.
«Наша страна помогала корейским друзьям строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения, развивать науку и образование, готовить профессиональные административные и технические кадры», — сказал президент.
Ранее российский лидер сказал, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении спецоперации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. Визит главы российского государства состоится по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. По словам помощника президента Юрий Ушакова, Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня.
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