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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на заявление Следственного комитета России относительно спонсоров терактов в стране, сообщает РИА Новости.
Советник считает, что утверждения ведомства о том, что средства использовались для финансирования терроризма через компанию Burisma, связанную с сыном президента США Джо Байдена Хантером, являются чушью.
По словам Салливана, Россия «знает, что именно ИГ* совершило теракт в Москве», Вашингтон также об этом осведомлен.
Ранее Следственный комитет РФ раскрыл имена спонсоров терактов в России. По данным следствия, средства террористам перечислялись через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти средства якобы использовались в течение последних нескольких лет для совершения терактов в России и за рубежом.
Отмечалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, которого называют одним из главных спонсоров украинской террористической деятельности, по слухам, связана с семьей президента США Джо Байдена. Сын президента США, Хантер Байден, работал в компании Burisma.
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По словам Салливана, Россия «знает, что именно ИГ* совершило теракт в Москве», Вашингтон также об этом осведомлен.
«Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», – сказал советник.
Ранее Следственный комитет РФ раскрыл имена спонсоров терактов в России. По данным следствия, средства террористам перечислялись через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти средства якобы использовались в течение последних нескольких лет для совершения терактов в России и за рубежом.
Отмечалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, которого называют одним из главных спонсоров украинской террористической деятельности, по слухам, связана с семьей президента США Джо Байдена. Сын президента США, Хантер Байден, работал в компании Burisma.
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Александр Климов