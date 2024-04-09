Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление

При эксгумации тел украинских боевиков в ЛНР обнаружили телефон с детской порнографией, об этом сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов в разговоре с РИА Новости.