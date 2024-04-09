Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией ему необходимо лишь современное вооружение.
Напомним, 9 апреля стало известно, что Зеленский прибыл в Харьков для оценки ситуации в городе, где успел дать интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру.
Для победы, по словам украинского лидера, стране необходимо современное оружие от западных партнёров, в том числе от США. Он считает, что благодаря качественному оружию Украине удастся победить Россию в конфликте.
При этом Зеленский выразил недоумение, почему Германия отказывается передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, отметив, что это оружие сможет защитить мир от угрозы со стороны России.
Читайте также:
Зеленский заговорил о собственной смерти
Зеленский жалуется Западу на незащищенное небо Харькова
Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
«Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату», — заявил Зеленский.
Для победы, по словам украинского лидера, стране необходимо современное оружие от западных партнёров, в том числе от США. Он считает, что благодаря качественному оружию Украине удастся победить Россию в конфликте.
При этом Зеленский выразил недоумение, почему Германия отказывается передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, отметив, что это оружие сможет защитить мир от угрозы со стороны России.
Читайте также:
Зеленский заговорил о собственной смерти
Зеленский жалуется Западу на незащищенное небо Харькова
Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
Элина Позднякова