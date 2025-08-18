18 августа 2025, 01:01

Постпред РФ в Вене Ульянов посчитал нонсенсом заявления Запада об изоляции России

Фото: iStock/macky_ch

Утверждения некоторых западных СМИ о том, что саммит на Аляске положил конец международной изоляции России, являются нонсенсом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Свое мнение он выразил на личной странице в соцсети X.





По словам дипломата, Россия по определению не могла быть изолирована мировым меньшинством в лице стран Запада. Вместе эти «изолирующие РФ» страны составляют лишь около 12% населения планеты.





Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в необычном образе — фото

«Некоторые западные СМИ утверждают, что саммит на Аляске прорвал «международную изоляцию России». Нонсенс. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, «Большой семёрки» и ещё нескольких государств», — подчеркнул Ульянов.

«Как скоро другие попытаются последовать этому примеру?», — добавил Ульянов.