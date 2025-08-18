В Москве группа мужчин напала на охранника после непрохождения фейсконтроля

18 августа 2025, 10:43

Фото: iStock/iunderhill

В столице произошёл инцидент у входа в одно из развлекательных заведений, где группа мужчин кавказской внешности напала на охранника после того, как он отказал им в посещении заведения, сообщает один из телеграм-каналов.