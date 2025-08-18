В Москве группа мужчин напала на охранника после непрохождения фейсконтроля
В столице произошёл инцидент у входа в одно из развлекательных заведений, где группа мужчин кавказской внешности напала на охранника после того, как он отказал им в посещении заведения, сообщает один из телеграм-каналов.
Охранник объяснил посетителям, что они не могут пройти в заведение. Один из мужчин спрашивает: «Ты что против чеченцев имеешь?», на что сотрудник охраны отвечает: «Всё». После этого словесного обмена ситуация переросла в драку, в ходе которой не менее трёх человек наносили удары охраннику.
Свидетели происшествия вызвали полицию. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются, правоохранительные органы принимают соответствующие меры.
