Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ

18 августа 2025, 10:52

Сырский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте. Об этом сообщают украинские СМИ.