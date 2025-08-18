Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он отметил, что российские войска продолжают вести наступление. По словам Сырского, ВС РФ сосредоточены на двух участках: в районе города Красноармейска и в Запорожской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
