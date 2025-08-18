ВСУ обстреляли Рыльск
Утром 18 августа украинские вооружённые формирования нанесли удар по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Однако разрушения получили пять частных домовладений и три многоквартирных дома — в зданиях выбиты стёкла, повреждены фасады и ограждения.
В результате удара также была повреждена линия электропередач. Возле одного из частных домов произошло возгорание газовой трубы, однако пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Хинштейн заверил, что все пострадавшие собственники жилья получат помощь в восстановлении поврежденного имущества. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
