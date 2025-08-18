ВСУ обстреляли Рыльск

18 августа 2025, 11:09

Хинштейн: ВСУ ударили по Рыльску, повреждено восемь домов

Фото: iStock/Standart

Утром 18 августа украинские вооружённые формирования нанесли удар по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.