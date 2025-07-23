В Госдуме раскрыли, какие граждане не нужны России

23 июля 2025, 16:44

Володин: России не нужны новые граждане с исключительно потребительской позицией

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал мигрантов за потребительскую позицию. На пленарном заседании он отметил, что такие люди приезжают за социальными выплатами и нарушают законы, поэтому Россия в них не нуждается.





Парламентарий также добавил, что мигранты, находящиеся на территории страны, должны соблюдать законы, изучать русский язык, относиться с уважением к культуре и вере России. По его словам, каждый иностранец, получающий российское гражданство, обязан защищать страну.

«Нам такие (с потребительской позицией — прим. ред.) новые граждане не нужны», — констатировал политик.