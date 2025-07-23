«Плесень гибнет на свету»: Володин о слабости Хрущева и Горбачева

23 июля 2025, 17:08

Володин назвал Хрущева и Горбачева слабыми людьми

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал бывших советских лидеров Никиту Хрущева и Михаила Горбачева, назвав их слабыми людьми.





По словам парламентария, «слабый Горбачев» пытался «затоптать» Брежнева, который был «достаточно сильным человеком». Сам Леонид Ильич, напротив, не поступал так по отношению к Хрущеву. При этом последний, считает спикер, «был очень слабым», так как хотел «затоптать» Сталина ради сохранения власти.



Обращаясь к депутатам, Володин подчеркнул, что в политике «интриги разрушительны», и призвал коллег открыто высказывать свою позицию.

«Поэтому, вот, коллеги, лучше прямо говорите, что хотите, предлагайте, отстаивайте позицию. Плесень гибнет на свету», — подытожил он на заключительном пленарном заседании весенней сессии.