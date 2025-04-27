NORC: Трамп оправдывает ожидания большинства американцев

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп своей деятельностью оправдывает ожидания большинства американцев. Такими данными поделились в исследовательском центре NORC.
«Около семи из десяти взрослых американцев говорят, что первые несколько месяцев второго срока Трампа были в основном такими, как они ожидали, и только около трех из десяти говорят, что действия президента-республиканца были в основном неожиданными», — передает данные исследования Associated Press.
Стоит отметить, что почти половина граждан считает неправильным направление политики Трампа. Выбор президента по данному вопросу поддерживает 24% граждан.
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