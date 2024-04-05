Норвегия не исключила отправку войск на Украину

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Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе. Об этом он сообщил в интервью украинским изданиям.
При этом министр подчеркнул, что разговоры об отправке странами-НАТО войск на Украину означают лишь работу инструкторов и советников на территории государства, а не участие боевых подразделений в сражениях.
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Анастасия Чинкова