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Страны Запада отказывают признать поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли», — говорится в статье.
Уточняется, что за два года российской спецоперации ситуация для Украины только ухудшилась. Страна теряет всё больше территорий, бойцы ВСУ гибнут напрасно, а западная помощь лишь затягивает конфликт, что приводит к еще большим потерям в рядах украинской армии. При этом авторы считают, что прямое вмешательство НАТО в конфликт только усугубит сложившуюся ситуацию.
По мнению издания, необходимо немедленно прекратить поставки оружия на Украину и привлечь нейтральных переговорщиков о мире. Такой шаг, уверены авторы, приведет к спасению тысяч жизней по обе стороны конфликта, а Украина не будет полностью уничтожена.
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Элина Позднякова