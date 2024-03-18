В Норвегии раскрыли страшную правду о поражении Украины в конфликте

Киев мог бы обратиться к западным союзникам и предложить им разместить на территории Украины ядерное оружие. Такое мнение высказал генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.