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Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

Власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине
01 января 2024, 23:44
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Власти Норвегии утвердили прямую продажу оружия и военной продукции Киеву, следует из информации, опубликованной на официальном сайте правительства страны.

Кабмин разрешил компаниям осуществлять прямые поставки вооружений и оборонной продукции украинским военным структурам при условии, что данные экспортные сделки соответствуют установленным требованиям.

«Поддержка Украины является ключевым элементом в обеспечении безопасности Норвегии и Европы. Поэтому правительство приняло решение разрешить напрямую поставлять оружие и продукцию оборонной промышленности Норвегии в Украину», — отметил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.
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В Крыму назвали обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом
01 января 2024, 20:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым фарсом новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором тот охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как «все наши». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Смирнова, слова украинского лидера также являются позерством и лицемерием перед людьми. Он подчеркнул, что все те, кого Зеленский считает «нашими» сбежали из Крыма в 2014 году.

Смирнов подчеркнул, что во все времена Крым был чужим для Украины.

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.

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#крым
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#лнр
#владимир зеленский
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Стало известно, что Жириновский предсказал США в 2024 году
Экс-лидер ЛДПР Жириновский предсказывал в 2024 году конец США
01 января 2024, 14:47

Фото: istockphoto/loveshiba

Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что США в 2024 году прекратят своё существование.
Об этом пишет издание Gorodche.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», —процитировали журналисты политического деятеля.
Жириновский считал, что причиной распада будут межнациональные конфликты внутри страны. Это событие должно стать не менее масштабным, чем развал СССР.

Среди предсказаний Жириновского, которые уже сбылись: конфликт на Ближнем Востоке.

«Все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель скончался в 2022 году в 75 лет.

Ранее сообщалось, что бонусом в 2024 году для Владимира Путина станут президентские выборы в США.

«Величайшим подарком» французское издание назвало возможное возвращение к власти Дональда Трампа, который может предложить Путину «на блюдечке развал НАТО».

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#политика
#сша
#новости
#владимир жириновский
#россия
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Путин заявил о готовности 30 стран присоединиться к БРИКС
Путин заявил о готовности 30 стран присоединиться к БРИКС в том или ином виде
01 января 2024, 13:30

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Президент России Владимир Путин заявил, что порядка 30 стран готовы «в том или ином виде» подключиться к объединению БРИКС. Об этом говорится в обращении Путина в связи с началом российского председательства в организации.
Глава государства отметил, что РФ продолжит прикладывать усилия в продвижение всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по направлениям: политики и безопасности, экономики и культурно-гуманитарных контактов. При этом российский лидер заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС.

Напомним, председательство РФ в БРИКС начинается с 1 января 2024 года. В объединении начинают полноценную работу пять новых членов — ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия.

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#россия
#президент
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#путин
#рф
#брикс
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Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС
Путин: БРИКС ждет плодотворная работа при председательстве РФ
01 января 2024, 12:50

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС. Об этом говорится в обращении Путина в связи с началом российского председательства в организации.
По словам главы государства, к приоритетам работы относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах. Путин подчеркнул, что в планах провести более 200 мероприятий в разных направлениях. Принимать участие в данных мероприятиях могут представители всех государств, которые намерены сотрудничать с организацией.

Напомним, председательство РФ в БРИКС начинается с 1 января 2024 года. В объединении начинают полноценную работу пять новых членов — ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия.

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#россия
#президент
#египет
#путин
#рф
#брикс
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в Президенты РФ
01 января 2024, 12:49

Фото: istockphoto /Semen Salivanchuk

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 1 января подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в Президенты РФ.
1 января 2024 года, в 10 часов утра лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации.

«Сегодня в ЦИК приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию Слуцкого кандидатом в президенты», — сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

Стоит отметить, что Леонида Слуцкийа выдвинули кандидатом на пост главы государства 19 декабря на федеральном съезде ЛДПР и он был единственным кандидатом, указанным в бюллетене.

Кроме этого, с момента подачи заявления у ЦИК России есть 10 дней на принятие соответствующего решения.

Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.

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#выборы
#цик
#пост
#документы
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#лдпр
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Си Цзиньпин считает неизбежным воссоединение Китая с Тайванем
01 января 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Rich Townsend

Председатель КНР Си Цзиньпин в своём новогоднем обращении к нации сказал, что воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно.
Reuters пишет, что Си Цзиньпин отметил, что объединение территорий по обе стороны Тайваньского пролива является исторической неизбежностью. Китай считает Тайвань своей «священной территорией» и никогда не отказывался от силового воздействия, чтобы сохранить над ним контроль.

«Люди по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу возрождения китайской нации», — заявил Си Цзиньпин.
По данным журналистов, Китай усиливает военное давление на Тайвань для того, чтобы на президентских и парламентских выборах, которые состоятся на полуострове 13 января, выиграла правящая партия.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин планирует воссоединить материковый Китай и остров Тайвань. Об этом пишет NBC со ссылкой на информированные источники.

По информации телекомпании, китайский лидер не стал называть точные сроки реализации таких намерений, уточнив, что Пекин сделает это мирно, без применения силы.

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#китай
#политика
#новости
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Myśl Polska: Запад ведёт провальную экономическую войну с РФ
01 января 2024, 10:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

РФ выдерживает сильное санкционное давление со стороны Запада.
Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк. По мнению журналиста, попытка нокаута провалена.

«Россия выдержала. Как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех», —сказано в материале.
По мнению Щесняка, Запад и дальше готов поводить «глобальную экономическую войну» и наносить новые удары.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине. Телеканал TF1 проводил трансляцию. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», —сказал Макрон.
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#россия
#политика
#новости
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Макрон в новогодней речи сказал остановить РФ и оказать поддержку Украине
01 января 2024, 09:50

Фото: istockphoto/ronniechua

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине.
Телеканал TF1. Проводил трансляцию. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», —сказал Макрон.
Французы подвергли критике обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro его назвали худшим президентом в истории Франции.

Президента призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не заниматься провоцированием России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.

«Знаю, что однажды каждому украинцу придётся поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», — сказал украинский лидер в ходе обращения на YouTube-канале.
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#франция
#политика
#президент
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С 1 января начал действовать запрет G7 на импорт российских алмазов
01 января 2024, 09:16

Фото: istockphoto/SergeyChayko

С 1 января 2024 года начал действовать запрет стран G7 (Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, которые содержат алмазы, в страны ЕС из РФ.
О данном решении, которое направлено на ослабление российской экономики, G7 заявило в декабре 2023 года.

С 1 марта 2024 года страны G7 ограничат ввоз алмазов из РФ от 1 карата, обработанные в третьих странах. Механизм проверки и сертификации необработанных алмазов создадут к 1 сентября 2024 года.

С 1 сентября 2024 года страны ЕС прекратят импорт синтетических алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирные изделия, а также наручные/карманные часы, которое создали в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

Комментируя данное решение G7, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что мировой рынок алмазов устойчивый. Он уверен в том, что алмазы из РФ найдут новые рынки сбыта.

Введением новых антироссийских санкций Соединённые Штаты перечёркивают последние возможности для диалога с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение новых ограничительных мер.

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#россия
#мир
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