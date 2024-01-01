Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

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Власти Норвегии утвердили прямую продажу оружия и военной продукции Киеву, следует из информации, опубликованной на официальном сайте правительства страны.
«Поддержка Украины является ключевым элементом в обеспечении безопасности Норвегии и Европы. Поэтому правительство приняло решение разрешить напрямую поставлять оружие и продукцию оборонной промышленности Норвегии в Украину», — отметил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.Читайте также:
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