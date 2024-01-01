Минобороны: ВС РФ поразили предприятие, которое производит беспилотники ВСУ

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Российские военные нанесли удар по предприятию, которое производит беспилотники Украины в районе города Чугуев, Харьковская область.
Об этом в понедельник, 1 января, рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Войска РФ нанесли удар по четырем складам топлива для военной техники ВСУ. Это случилось в районе Одессы, Днепропетровска и Константиновки, которая располагается в Николаевской области.
Военные поразили ещё 94 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях. Сбито 46 беспилотников ВСУ.
31 декабря 2023 года российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, где были самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что немецкая оппозиция предлагает отправлять беженцев на Украину для того, чтобы восполнить большие потери.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкая оппозиция начала давить на канцлера Олафа Шольца, чтобы он начал действовать для возвращения беженцев домой. Оппозиционеры считают, что в данный момент людей не хватает на фронте, в гражданской обороне и МЧС Украины.
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Войска РФ нанесли удар по четырем складам топлива для военной техники ВСУ. Это случилось в районе Одессы, Днепропетровска и Константиновки, которая располагается в Николаевской области.
31 декабря 2023 года российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, где были самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что немецкая оппозиция предлагает отправлять беженцев на Украину для того, чтобы восполнить большие потери.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкая оппозиция начала давить на канцлера Олафа Шольца, чтобы он начал действовать для возвращения беженцев домой. Оппозиционеры считают, что в данный момент людей не хватает на фронте, в гражданской обороне и МЧС Украины.
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Мария Фирсова