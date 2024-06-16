Норвегия выделит 103 миллиона долларов на ремонт энергетической системы Украины

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Норвегия решила выделить Украине сотни миллионов долларов на ремонт энергетической системы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
Уточняется, что правительство Норвегии направят Киеву 103 миллиона долларов для восстановления энергетической системы и обеспечения электроснабжения до наступления холодов. По словам норвежского премьера Йонаса Гар Стере, государства активно контактируют по данному вопросу.
Согласно информации источника, 11,2 млн долларов пойдет на установление солнечных батарей в нескольких местах в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально.
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Согласно информации источника, 11,2 млн долларов пойдет на установление солнечных батарей в нескольких местах в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально.
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Екатерина Коршунова