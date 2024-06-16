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Норвегия выделит 103 миллиона долларов на ремонт энергетической системы Украины

16 июня 2024, 14:52
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия решила выделить Украине сотни миллионов долларов на ремонт энергетической системы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
Уточняется, что правительство Норвегии направят Киеву 103 миллиона долларов для восстановления энергетической системы и обеспечения электроснабжения до наступления холодов. По словам норвежского премьера Йонаса Гар Стере, государства активно контактируют по данному вопросу.

Согласно информации источника, 11,2 млн долларов пойдет на установление солнечных батарей в нескольких местах в Харьковской области.



Ранее сообщалось, что Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально.

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#норвегия
Часть стран не стала подписывать коммюнике по итогам конференции по Украине
Страны БРИКС отказались подписывать декларацию по итогам конференции по Украине
16 июня 2024, 15:15

Фото: iStock/alzay

Страны БРИКС, которые присутствовали на конференции по Украине в Швейцарии, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Информация следует из списка стран, подписавших это коммюнике.
В список государств, не подписавших соглашение вошли: Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Всего в саммите приняли участие представители 92 государств, включая Украину.

Примечательно, что соглашение подписали 80 стран.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проходящую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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Премьер Нидерландов выступил за участие России в конференции по Украине
Премьер Нидерландов Рютте: РФ должна была участвовать в конференции по Украине
16 июня 2024, 14:50

Фото: iStock/stormwatch153

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что Россия должна была участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.
«Эта встреча отправляет мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Многие участники заявили, что Россия должна быть здесь, и я полностью с этим согласен», — сказал Рютте на конференции в Бюргенштоке, Швейцария. Трансляция мероприятия велась на его официальном сайте.
Рютте подчеркнул, что сообщение для России состоит в необходимости соблюдения законов и ценностей, которые важны для всех нас.

Конференция по Украине проводится 15-16 июня на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна, Швейцария.

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Канцлер ФРГ Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии
DPA: Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии из-за встреч в Берлине
16 июня 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Немецкий канцлер Олаф Шольц покинул швейцарскую конференцию по Украине в Бюргенштоке для проведения встреч в Германии. Об этом сообщает агентство DPA.
Уточняется, что политик уехал вслед за вице-президентом США Камалой Харрис по причине внутриполитической повестки. При этом источник не сообщил, какие именно встречи проведет Шольц в Берлине.

Ранее вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проходящую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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Японский премьер пробыл на саммите по Украине 2,5 часа
16 июня 2024, 13:46

Фото: istock / Derek Brumby

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел около двух с половиной часов на конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу его визита.
Кисида прибыл в Бюргеншток около 17:00. Он выступил с речью перед фотосессией, которая началась в 19:00. В 19:30 он покинул конференцию и отправился в Цюрих, откуда в 21:07 вылетел в Токио. Спустя 13 часов его самолет приземлился в аэропорту Ханэда.

Ранее стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц также покинул конференцию по Украине в Бюргенштоке, чтобы провести встречи в Германии.

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ЦАХАЛ вводит паузу в боевых действиях на юге сектора Газа в гуманитарных целях
16 июня 2024, 12:41

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ежедневно будет применять тактическую паузу в боевых действиях с 08:00 до 19:00 (совпадает с мск) в южной части сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Отмечается, что речь идет о районе вдоль дороги, проходящей от КПП «Керем Шалом» к шоссе Салах ад-Дин и далее на север. При этом армия обороны Израиля будет сообщать о продолжении наступления.

Согласно информации источника, данное решение было принято совместно с ООН и иными международными организациями.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сектор газа
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На саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России
Reuters: Турция, Саудовская Аравия и Кения призвали к участию России в саммите
16 июня 2024, 08:44

Фото: iStock/Diy13

Во время первого дня саммита по Украине в Швейцарии представители Турции, Саудовской Аравии и Кении выступили за участие Москвы в переговорах. Об этом пишет Reuters.
По словам представителей этих государств, без участия России серьезного прогресса добиться невозможно. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что данная конференция была бы «более ориентированной на результат», если бы на ней присутствовали обе стороны конфликта.

Уточняется, что его коллега из Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд подчеркнул, что заслуживающие доверия переговоры предполагают «трудный компромисс».

Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие.

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Президент Финляндии Стубб обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой

Фон дер Ляйен обвинила Россию во взлете мировых цен
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#швейцария
#рф
#переговоры
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Фон дер Ляйен обвинила Россию во взлете мировых цен
Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоносители
16 июня 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию. Об этом информирует РИА Новости.
С таким заявлением фон дер Ляйен выступила на саммите по Украине в Швейцарии. По ее мнению, в значительном росте цен на еду и энергоносители виновато «эхо агрессивной войны России».

Примечательно, что многие эксперты России и Запада неоднократно утверждали, что санкции против РФ оказались неэффективными и нанесли удар по мировой экономике. Зимой 2022 года глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что за 12 месяцев цены на газ выросли в 6 — 10 раз.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие.

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#санкции
#газ
#президент
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#саммит
#швейцария
#рф
#еврокомиссия
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Президент Финляндии Стубб обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой
16 июня 2024, 07:40

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб, выступая на украинском саммите в Швейцарии, заявил, что во время Второй мировой войны Россия вторглась в его страну. Об этом сообщает Yle.
По словам Стубба, Финляндия потеряла десять процентов территории. Финский лидер затронул эту тему, говоря о необходимости «мирного саммита» в Бюргенштоке.

Он отметил, что те, кто не являются соседями РФ, должны осознать, что «многие из нас обеспокоены». Стубб подчеркнул, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.

Напомним, в период Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии. Финские власти утверждали, что страна находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны 1939 года. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

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#украина
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Раскрыты детали атаки хуситов на украинское судно
CENTCOM: иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия с украинского судна
16 июня 2024, 07:29

Фото: iStock/Dikuch

Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, который был подан украинским судном Verbena после атаки на него хуситов. Об этом проинформировало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.
Уточняется, что в тот момент судно находилось в 8 морских милях от сухогруза. Согласно информации источника, экипаж судна Verbena подал сигнал бедствия из-за возникшего пожара и «невозможности справиться с ним».

Другой сухогруз Anna ответил на сигнал бедствия. Морское судно приняло на свой борт пострадавших моряков для их дальнейшей транспортировки в безопасное место.

Напомним, хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно Verbena, плавающее под флагом Палау, в Аденском заливе. В результате атаки произошло возгорание, один человек пострадал.

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