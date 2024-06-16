Киев пожаловался на подорожавшее в пять раз оружие для Украины

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Основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо пожаловался, что стоимость некоторых видов оружия для Украины в последнее время выросла в 5-6 раз. Об этом сообщает The Sunday Times.
Пикузо пояснил, что посредники и спекулянты значительно подняли цены, понимая безвыходность положения Украины и его готовность платить любые деньги за необходимое вооружение. По его словам, на рост цен также повлияли пакеты финансовой помощи, которые Киеву передает Запад.
Пикузо подчеркнул, что при нынешних ценах полностью закрыть потребности Украины в оружии можно, потратив порядка 200 миллиардов долларов, что эквивалетно нескольким военным бюджетам КНР.
Ранее сообщалось, что Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Пикузо подчеркнул, что при нынешних ценах полностью закрыть потребности Украины в оружии можно, потратив порядка 200 миллиардов долларов, что эквивалетно нескольким военным бюджетам КНР.
Ранее сообщалось, что Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова