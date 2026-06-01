Норвегия забеспокоилась об усилении позиций России в Арктике
Присутствие России в Арктике способно поставить Запад в уязвимое положение. Об этом в беседе с Times рассказал министр обороны Норвегии Торе Сандвик.
По мнению политика, Россия может получить полный контроль над регионом, что откроет ее флоту легкий доступ в Атлантику. Как утверждает Сандвик, подобная ситуация станет прямой угрозой для Великобритании.
Кроме того, министр обеспокоен судьбой морских коридоров между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген. Он предупредил, что в случае потенциального конфликта РФ может задействовать против НАТО гиперзвуковое оружие и установить свое влияние на этой водной артерии.
Сандвик уточнил, что на текущий момент Норвегия не фиксирует усиления российской активности вблизи Шпицбергена. Министр не видит прямой угрозы со стороны РФ для самого архипелага и объяснил, что его опасения имеют лишь потенциальный характер.
